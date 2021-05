Torino - Parma 1 - 0: commento al risultato della partita (Di lunedì 3 maggio 2021) Torino - Il Parma è in Serie B, il Torino si avvicina sempre di più alla salvezza. È questo il verdetto del campo nel posticipo della 34ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. A ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021)- Ilè in Serie B, ilsi avvicina sempre di più alla salvezza. È questo il verdetto del campo nel posticipo34ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande. A ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Parma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 20.45 #TorinoParma #SFT - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 34^ GIORNATA: TORINO-PARMA 1-0 Emiliani aritmeticamente in Serie B ? - fattoquotidiano : Il Parma retrocede in Serie B: fatale il k.o. per 1-0 a Torino, che ora vede la salvezza - danypelle1978 : RT @Toro_News: ?? | FULL TIME Vittoria fondamentale, firmata Vojvoda: è il primo gol in Serie A per il kosovaro! #TorinoParma #SerieATIM… - TV7Benevento : Calcio: il Torino batte 1-0 il Parma con un gol di Vojvoda e lo condanna alla Serie B (2)... -