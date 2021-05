Torino, i convocati di Nicola per il Parma (Di lunedì 3 maggio 2021) Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera del Torino contro il Parma, posticipo della 34esima giornata di Serie A. Assenti Mandragora e Verdi, entrambi out per squalifica. Ecco l’elenco completo. Portieri – Milinkovic, Sirigu, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti – Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon. Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Zaza. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Davideha diramato la lista deiin vista del match di questa sera delcontro il, posticipo della 34esima giornata di Serie A. Assenti Mandragora e Verdi, entrambi out per squalifica. Ecco l’elenco completo. Portieri – Milinkovic, Sirigu, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti – Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon. Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Zaza. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

