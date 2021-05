Tollegno1900 it | go live per il nuovo sito dell’azienda

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nuova immagine web per il marchio che punta su un blog dal taglio informativo e giornalistico per raccontare il comparto e le sue novità. Baricentriche le collezioni e le sezioni dedicate a sostenibilità e innovazione. Innovare, trovare formule di espressione non convenzionali e perseguire strategie di comunicazione identitarie è nella natura di Tollegno 1900 che approccia il secondo semestre del 2021 con il godel suo. Essenzialità e pulizia nella grafica, funzionalità e rapidità nella navigazione si integrano a contenuti di valore che raccontano l’azienda nei suoi elementi di forza: produzione, sostenibilità e tracciabilità, innovazione sono i punti di accesso in altrettanti mondi che hanno contribuito a fare di Tollegno 1900 uno dei punti di riferimento del comparto tessile italiano e internazionale grazie a ...