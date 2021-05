Tifosi Inter al Duomo, Gallera: “Irresponsabile lasciare che andasse così” (Di lunedì 3 maggio 2021) Sugli assembramenti di ieri a Milano durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, “lasciare che le cose si sviluppassero così in piazza Duomo è stato Irresponsabile, trovo paradossale che non si sia ragionato su una soluzione alternativa, sono allibito”. Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia alla Regione Lombardia, ex assessore al Welfare e ora esponente della commissione Attività produttive, affida all’Adnkronos le sue considerazioni sul caso. “La situazione -spiega- era certamente complessa, l’entusiasmo dei Tifosi dopo 11 anni indubbiamente c’è. E’ chiaro che le persone sono tante e immaginare di riuscire a garantire il distanziamento, qualunque fosse stata la soluzione, non era semplice”; ma qui “sembra quasi che nessuno abbia proprio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sugli assembramenti di ieri a Milano durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’, “che le cose si sviluppasseroin piazzaè stato, trovo paradossale che non si sia ragionato su una soluzione alternativa, sono allibito”. Giulio, consigliere regionale di Forza Italia alla Regione Lombardia, ex assessore al Welfare e ora esponente della commissione Attività produttive, affida all’Adnkronos le sue considerazioni sul caso. “La situazione -spiega- era certamente complessa, l’entusiasmo deidopo 11 anni indubbiamente c’è. E’ chiaro che le persone sono tante e immaginare di riuscire a garantire il distanziamento, qualunque fosse stata la soluzione, non era semplice”; ma qui “sembra quasi che nessuno abbia proprio ...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: Cosa ne pensate??? - ProDocente : Covid, Galli: “I contagi aumenteranno per le scuole e le riaperture non per la festa dei tifosi dell’Inter” -