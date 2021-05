The Flash: il maniero del Batman di Tim Burton svelato nelle foto dal set (Di lunedì 3 maggio 2021) Una location ben nota ai fan di Tim Burton ha fatto la sua comparsa nelle nuove foto dal set di The Flash, attualmente in lavorazione in Inghilterra. La lavorazione di The Flash è attualmente in corso in Inghilterra. Le prime foto dal set svelano una location ben nota ai fan dell'Uomo pipistrello, si tratta del maniero di Bruce Wayne/Michael Keaton in Batman di Tim Burton, del 1989. Alcuni fan inglesi hanno scorto i camion della Warner Bros. parcheggiati fuori da Burghley House a Peterborough, Inghilterra, location che probabilmente servirò a rappresentare il maniero Wayne, dimora di Bruce Wayne. La stessa proprietà era stata usata come casa di Bruce Wayne in Batman e Batman - il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021) Una location ben nota ai fan di Timha fatto la sua comparsanuovedal set di The, attualmente in lavorazione in Inghilterra. La lavorazione di Theè attualmente in corso in Inghilterra. Le primedal set svelano una location ben nota ai fan dell'Uomo pipistrello, si tratta deldi Bruce Wayne/Michael Keaton indi Tim, del 1989. Alcuni fan inglesi hanno scorto i camion della Warner Bros. parcheggiati fuori da Burghley House a Peterborough, Inghilterra, location che probabilmente servirò a rappresentare ilWayne, dimora di Bruce Wayne. La stessa proprietà era stata usata come casa di Bruce Wayne in- il ...

