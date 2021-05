«The Eternals»: le prime immagini del nuovo di Chloé Zhao con Angelina Jolie e la riscossa Marvel (Di lunedì 3 maggio 2021) La voglia di ripartire e di rimpinguare le casse degli Studios, costretti al rinvio di diversi titoli per sfuggire alla pandemia, è forse la cosa che più emerge dal nuovo video pubblicato da Disney che annuncia l’uscita di tutti i nuovi film della Marvel che ci terranno compagnia dall’estate 2021 a quella del 2023, con la speranza che il pubblico accorra numeroso per dare una boccata di ossigeno a un settore, quello audiovisivo, che sta affilando gli artigli per una stagione che, complici le riaperture, si preannuncia incandescente. Dopo la decisione di far uscire Luca, il nuovo film della Pixar ambientato in Italia, direttamente su Disney+, il colosso di Burbank non cede terreno sui supereroi che, anzi, rilancia con aspettative stellari. https://www.youtube.com/watch?v=4URY9ei3fwU Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) La voglia di ripartire e di rimpinguare le casse degli Studios, costretti al rinvio di diversi titoli per sfuggire alla pandemia, è forse la cosa che più emerge dal nuovo video pubblicato da Disney che annuncia l’uscita di tutti i nuovi film della Marvel che ci terranno compagnia dall’estate 2021 a quella del 2023, con la speranza che il pubblico accorra numeroso per dare una boccata di ossigeno a un settore, quello audiovisivo, che sta affilando gli artigli per una stagione che, complici le riaperture, si preannuncia incandescente. Dopo la decisione di far uscire Luca, il nuovo film della Pixar ambientato in Italia, direttamente su Disney+, il colosso di Burbank non cede terreno sui supereroi che, anzi, rilancia con aspettative stellari. https://www.youtube.com/watch?v=4URY9ei3fwU

