Terrorismo, in Francia legali ex brigatisti denunciano 'violazioni' (Di lunedì 3 maggio 2021) Irène Terrel, legale storica degli ex militanti dei gruppi terroristici italiani fuggiti in Francia afferma: "Stesse procedure in cui ho dovuto prendere le difese di queste persone come 30 anni fa"

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - DantiNicola : Importante operazione dell'antiterrorismo in #Francia contro i #brigatisti rossi lì espatriati. Grazie all'iniziati… - Antonio_Tajani : Finalmente la #Francia arresta terroristi rossi latitanti da anni grazie all’iniziativa del #GovernoDraghi. Anche q… - il_piccolo : Dopo gli arresti in Francia degli esponenti della lotta armata coperti dalla “dottrina Mitterand” il libro di un gi… - AngelSanto22 : Terrorismo, il ministro della Giustizia francese: 'Ex Br come i terroristi del Bataclan' -