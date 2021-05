Terribile lutto per Manuel Bortuzzo: morto in un incidente Agazio Menniti, il primario che gli salvò la vita dopo la sparatoria (Di lunedì 3 maggio 2021) Una notizia drammatica per Manuel Bortuzzo quella che riguarda il tragico incidente avvenuto qualche giorno fa sul Raccordo Anulare di Roma. Si trovava a bordo del suo scooter il medico Agazio Menniti, il 46enne primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma che il 3 febbraio del 2019 salvò la vita a Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, ferito gravemente in una sparatoria. morto Agazio Menniti, il primario del San Camillo che salvò la vita a Bortuzzo “Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professor Menniti e ci stringiamo al loro ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Una notizia drammatica perquella che riguarda il tragicoavvenuto qualche giorno fa sul Raccordo Anulare di Roma. Si trovava a bordo del suo scooter il medico, il 46ennedel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma che il 3 febbraio del 2019la, giovane promessa del nuoto, ferito gravemente in una, ildel San Camillo chela“Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professore ci stringiamo al loro ...

