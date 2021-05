Terremoto in casa Mediaset: Ilary Blasi è costretta ad accettare la decisione dei vertici aziendali. Cos’è successo (Di lunedì 3 maggio 2021) Ogni tentativo della Mediaset di risollevare le sorti di questa sfortunata edizione de L’Isola dei Famosi sembra essere vano, nemmeno far sbarcare nuovi naufraghi, il gruppo degli arrivisti prima e il solitario Ignazio Moser poi sembra aver sortito effetto sul pubblico che appare stanco nonostante dallo studio la frizzante Ilary Blasi provi a condurre al meglio, accompagnata dall’ironia e sagacia degli opinionisti, Tommaso Zorzi in primis. Chiude i battenti? Dando uno sguardo sui commenti del pubblico sui social appare evidente che la gente non ne possa più di Gilles Rocca e dei suoi amici, soprattutto Francesca Lodo e Valentina Persia, per cui si paventa l’ipotesi che Mediaset possa davvero pensare alla sospensione del reality show o, nella migliore delle ipotesi, alla chiusura anticipata. Questo ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 3 maggio 2021) Ogni tentativo delladi risollevare le sorti di questa sfortunata edizione de L’Isola dei Famosi sembra essere vano, nemmeno far sbarcare nuovi naufraghi, il gruppo degli arrivisti prima e il solitario Ignazio Moser poi sembra aver sortito effetto sul pubblico che appare stanco nonostante dallo studio la frizzanteprovi a condurre al meglio, accompagnata dall’ironia e sagacia degli opinionisti, Tommaso Zorzi in primis. Chiude i battenti? Dando uno sguardo sui commenti del pubblico sui social appare evidente che la gente non ne possa più di Gilles Rocca e dei suoi amici, soprattutto Francesca Lodo e Valentina Persia, per cui si paventa l’ipotesi chepossa davvero pensare alla sospensione del reality show o, nella migliore delle ipotesi, alla chiusura anticipata. Questo ...

