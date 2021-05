Terremoto Fedez sui vertici Rai Chi salta, chi trema e chi arriva... (Di lunedì 3 maggio 2021) Contrordine, compagni! Ora la parola d'ordine non è più (o solo) amministratore delegato, ma governance. Se fino a poche ore fa il PD cercava appoggi sacri e profani per piazzare Tinny Andreatta al timone di viale Mazzini, dopo averla fatta migrare in Netflix, lo show di Fedez in tv ha reso troppo delicato lo sport della lottizzazione. Meglio parlare di riforme, che è più social. E così... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 3 maggio 2021) Contrordine, compagni! Ora la parola d'ordine non è più (o solo) amministratore delegato, ma governance. Se fino a poche ore fa il PD cercava appoggi sacri e profani per piazzare Tinny Andreatta al timone di viale Mazzini, dopo averla fatta migrare in Netflix, lo show diin tv ha reso troppo delicato lo sport della lottizzazione. Meglio parlare di riforme, che è più social. E così... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Rai-Fedez, terremoto sui vertici. Chi salta e chi arriva. I nomi - Affaritaliani : Rai, terremoto Fedez sui vertici. Chi salta e chi arriva. I nomi - Gandalf1948 : 'Credono a Fedez?'. Convocato in Vigilanza Rai, Di Mare attacca chi lo ha nominato: terremoto a sinistra - TristiPalate : Avete capito che a ribattere a #Fedez certi fenomeni da circo vorrebbero #Povia? No, dico, Povia. Sì, quello del t… - Titty43815 : @Fedez Non merita alcuna risposta una persona del genere e purtroppo le persone parlano sempre a sproposito e senza… -