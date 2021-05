Terra dei Fuochi, il bilancio delle operazioni delle Forze dell’Ordine (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAttività di presidio ordinario nella ‘Terra dei Fuochi’: report settimanale Napoli e Caserta. Nell’ambito delle attività di presidio del territorio dell’operazione “Strade Sicure”- raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base 7° reggimento bersaglieri, sono stati assicurati nella trascorsa settimana nr. 385 servizi di pattuglia e come risultato sono stati individuati 3 nuovi siti di sversamento, 2 roghi di rifiuti, 338 persone identificate, 318 veicoli controllati, sono state ritrovate 2 auto rubate abbandonate nei campi. In particolare nelle giornate del 28-29 Aprile 2021, a seguito di attività di controllo sul territorio per lo sversamento e roghi illeciti di rifiuti, nelle località di Torre Annunziata (Na) e Ercolano (Na) sono iniziate le attività di ricognizione di zone ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAttività di presidio ordinario nella ‘dei’: report settimanale Napoli e Caserta. Nell’ambitoattività di presidio del territorio dell’operazione “Strade Sicure”- raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base 7° reggimento bersaglieri, sono stati assicurati nella trascorsa settimana nr. 385 servizi di pattuglia e come risultato sono stati individuati 3 nuovi siti di sversamento, 2 roghi di rifiuti, 338 persone identificate, 318 veicoli controllati, sono state ritrovate 2 auto rubate abbandonate nei campi. In particolare nelle giornate del 28-29 Aprile 2021, a seguito di attività di controllo sul territorio per lo sversamento e roghi illeciti di rifiuti, nelle località di Torre Annunziata (Na) e Ercolano (Na) sono iniziate le attività di ricognizione di zone ...

