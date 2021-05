(Di lunedì 3 maggio 2021) Missione compiuta.Ilvince contro la Virtus Francavilla e, complice il pareggio tra Foggia e Catania, chiude la regular season al settimo posto, che gli consentirà di giocare il primo turno dei playoff al "Renzo Barbera" contro ilcon due risultati su tre a disposizione. Chi si è espresso in vista della sfida in programma il prossimo 9 maggio è il presidente delFranco, intervenuto ai microfoni della stampa dopo il successo contro la Viterbese."Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il risultato di Francavilla. Volevamo giocare la prima partita in casa, ma andremo a. Questa è una squadra che ha sempre dimostrato di essere all’altezza delle grandi squadre. Qualora dovessimo passare aforse dovremmo andare a Catania, speriamo che la ...

WiAnselmo : Teramo, Iachini avverte il #Palermo: 'Vinceremo, ne sono convinto. A Santoro dico...' - Mediagol : Teramo, Iachini avverte il #Palermo: 'Vinceremo, ne sono convinto. A Santoro dico...' - LiveSicilia : Palermo-Teramo, Iachini: “Al Barbera per vincere” - tvsei : Teramo - Viterbese 2-0 - Franco Iachini - - ekuonews : VIDEO | Post gara Teramo-Viterbese, Iachini: 'Vuol dire che andremo a vincere a Palermo' -

Ultime Notizie dalla rete : Teramo Iachini

TifosiPalermo

Così il presidente del, Franco, dopo il successo contro la Viterbese, commentando l'imminente inizio dei playoff che vedranno la formazione umbra impegnata al primo turno contro i ...Parla Franco. Il presidente delè intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria contro la Viterbese, che ha sancito la fine del campionato e la certezza di per il primo turno dei ...Dopo il successo contro la Viterbese che ha sancito l'ottavo posto finale del Teramo, in sala stampa è intervenuto il presidente biancorosso Franco Iachini che ha fatto il punto ...Il Teramo affronterà il Palermo al primo turno dei play-off: parla il presidente biancorosso Franco Iachini in vista del match del “Barbera“.