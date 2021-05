Tentata truffa al Comune, De Cesare: 'Mancata partecipazione di Chieti al bando europeo confermata dagli organizzatori'' (Di lunedì 3 maggio 2021) 'truffa al Comune sui fondi europei': la richiesta dei 6 milioni per la riqualificazione dell'ex Eden non è mai stata presentata 26 gennaio 2021 I consiglieri vicini al vicesindaco De Cesare chiedono ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 3 maggio 2021) 'alsui fondi europei': la richiesta dei 6 milioni per la riqualificazione dell'ex Eden non è mai stata presentata 26 gennaio 2021 I consiglieri vicini al vicesindaco Dechiedono ...

Nyseraf : @antonio_gaito E #Mazzoleni continua ad esser lì!!! Non c'è nessuno che prende provvedimenti? Il dubbio sulla tenta… - robypec75 : @Italo81580161 @ZZiliani Non é così..la tentata truffa nell'ordinamento sportivo e come aver commesso la truffa ..… - T7TorreSette : #TorredelGreco - Tentata truffa 'del pacco', arrestato finto corriere - SassiLive : TENTATA TRUFFA CON VENDITA DI OROLOGIO DI LUSSO E VIOLAZIONE NORME ANTI COVID, POLIZIA DI STATO ESEGUE A POTENZA UN… - ilNotiziarioInd : Bollate, tentata truffa: “Sua nuora è in coma da Covid, servono 30mila euro” -