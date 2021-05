Tennis | Volandri | “Miglior periodo di sempre per l’Italia | lavoriamo per la Coppa Davis”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Nadal, Federer, Djokovic? Ognuno e? unico. Averne cosi? tanti tutti insieme non so quanto potra? essere fattibile. Siamo alle porte di un cambio generazionale importantissimo. Federer e? cosi? come si vede in campo, Nadal potrebbe sembrare spigoloso invece non lo e?. E? uno dei giocatori con maggior fair play. Djokovic e? perfezionista dentro e fuori dal campo. Non dobbiamo preoccuparci quando smetteranno“. Lo ha detto Filippo, capitano azzurro di, ai microfoni di Sportitalia. La domanda, a questo punto, è chi li sostituirà quando si ritireranno dal. “A brevissimo termine Tsitsipas e? in rampa di lancio – ha proseguito-. Sta acquisendo consapevolezza e maturita?. Dal punto di vista mentale ha lavorato benissimo. Poi ci sono Sinner, Alcaraz, Musetti e tanti altri ...