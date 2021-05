Tennis, Torneo di Genova cancellato per il secondo anno consecutivo (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Comitato Organizzatore dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina di Genova, data la delicata situazione pandemica, ha deciso che il Torneo non verrà disputato per il secondo anno consecutivo. Ad annunciarlo è stato il presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera: “Ancora dispiaciuti per non aver potuto disputare l’edizione 2020, ci troviamo a dover responsabilmente prendere una decisione per il Torneo di settembre 2021. Vorremmo soprattutto avere tutti voi a fianco liberi dalle preoccupazioni di questo periodo in cui riteniamo sia meglio concentrare qualunque forma di erogazione a sostegno della propria azienda o di chi sta soffrendo per la situazione che ci circonda”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Comitato Organizzatore dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina di, data la delicata situazione pandemica, ha deciso che ilnon verrà disputato per il. Ad annunciarlo è stato il presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera: “Ancora dispiaciuti per non aver potuto disputare l’edizione 2020, ci troviamo a dover responsabilmente prendere una decisione per ildi settembre 2021. Vorremmo soprattutto avere tutti voi a fianco liberi dalle preoccupazioni di questo periodo in cui riteniamo sia meglio concentrare qualunque forma di erogazione a sostegno della propria azienda o di chi sta soffrendo per la situazione che ci circonda”. SportFace.

sportface2016 : #Tennis, Torneo di #Genova cancellato per il secondo anno consecutivo - histoniumnet : Promo Tennis Vasto, salvezza in Serie C e passaggio alla fase finale del torneo - Solo06762119 : @Viminale quindi domani faccio una festa in piazza per festeggiare la vittoria del torneo di tennis e nessuno inter… - DanieleRaponi : #ATPEstoril #tennis ???? #Ramos vince il torneo ?? battuto in finale ???? #Norrie 46 63 76(3) #EstorilOpen #ATP #ATPTour #sport #notizie #news ?? - sluchetti : RT @lorenzofares: Si interrompe in finale la settimana da sogno di Flavio #Cobolli ????, 19 anni tra 4 giorni, battuto 62 36 63 da Juan Manue… -