Tennis, Flavio Cobolli e la voglia di stupire: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non sono soli in Italia… (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Tennis italiano maschile è in fermento. Non se ne parla certo da oggi e i risultati del 2021 lo stanno a dimostrare: 3 tornei ATP vinti, nove giocatori questa settimana nella top-100 e tre nella top-30 sono dati non casuali. Un circolo virtuoso innescato da chi, come Fabio Fognini, ha mantenuto a galla la barca nei momenti più difficili, ma che poi grazie al lavoro di collaborazione tra circoli privati e FederTennis ha portato a una sintesi. C'è voglia di competere ai massimi livelli e, contrariamente al passato, i Tennisti e i loro tecnici non sono lasciati soli al proprio destino, perché un contatto diretto con la FIT c'è e questo è importante sotto tutti i punti di vista. Un cambio di passo dettato dalla gestione di Filippo Volandri, in qualità di direttore ...

