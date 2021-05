Temptation Island 2021, la clamorosa anticipazione di Dagospia (Di lunedì 3 maggio 2021) Nonostante sembri mancare ancora molto all’estate, in realtà già fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island 2021. Qualche settimana fa, la redattrice Raffaella Mennoia aveva mostrato su Instagram che gli autori avevano iniziato a lavorare al programma scegliendo le coppie e i single e preparando la location (che sarà come sempre l’Is Morus Relais che si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna). Le registrazione cominceranno a fine maggio – dunque in fin dei conti manca pochissimo – e la messa in onda delle puntate partirà da metà giugno. Ma le novità non sono finite qui. Sì, perché il portale Dagospia ha fatto sapere che per la prima volta da diverse edizioni non ci saranno vip nel cast, che tornerà alla versione originale di sole coppie nip. Confermato alla conduzione Filippo Bisciglia, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 maggio 2021) Nonostante sembri mancare ancora molto all’estate, in realtà già fervono i preparativi per la nuova edizione di. Qualche settimana fa, la redattrice Raffaella Mennoia aveva mostrato su Instagram che gli autori avevano iniziato a lavorare al programma scegliendo le coppie e i single e preparando la location (che sarà come sempre l’Is Morus Relais che si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna). Le registrazione cominceranno a fine maggio – dunque in fin dei conti manca pochissimo – e la messa in onda delle puntate partirà da metà giugno. Ma le novità non sono finite qui. Sì, perché il portaleha fatto sapere che per la prima volta da diverse edizioni non ci saranno vip nel cast, che tornerà alla versione originale di sole coppie nip. Confermato alla conduzione Filippo Bisciglia, ...

robertacrown : @junkiexxxs lei si che lo faceva rigare dritto, me la ricordo a temptation island - Methamorphose30 : @NetflixIT Dai ho bisogno di trash prima di temptation island ???? - johnnyaddict : ma raga ma parliamo di cose importanti e di spessore: temptation island quest’anno? quando? - sunrise279600 : @cloramfenicolo1 È un'ex tronista, ha fatto Temptation Island, è stata pure con Damante - XDrake72235316 : @Sardanapalooo @friedkingroup Come ho già detto, rivedremo presto Fonseca in Italia. Sarà la punta di diamante dell… -