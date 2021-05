Tempesta d’amore, anticipazioni 4 maggio: il disagio di Lucy (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che martedì 4 maggio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 4 maggio Il presunto fantasma della suite Sissi, starebbe terrorizzando tutti quanti sia gli ospiti che i dipendenti, ma alcuni addetti alle pulizie si rifiuteranno addirittura anche di pulire la camera. Mentre invece, una baronessa si ritroverà a fare il check out, perché non avrà nessuna intenzione di soggiornare in una suite dove si dice di essere infestata dai fantasmi. Lucy, si sentirà sempre più a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che martedì 42021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.Il presunto fantasma della suite Sissi, starebbe terrorizzando tutti quanti sia gli ospiti che i dipendenti, ma alcuni addetti alle pulizie si rifiuteranno addirittura anche di pulire la camera. Mentre invece, una baronessa si ritroverà a fare il check out, perché non avrà nessuna intenzione di soggiornare in una suite dove si dice di essere infestata dai fantasmi., si sentirà sempre più a ...

zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 3 maggio: la gelosia di Rosalie - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni - infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 1 al 7 maggio 2021: Un misterioso fantasma al Furstenhof - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Ariane in partenza per i Caraibi - infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi domenica 2 maggio: Selina innamorata di Christoph - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Florian incastra Erik per riconquistare Maja -