Tempesta d' amore | anticipazioni 3 maggio | ore di paura per Christoph

(Di lunedì 3 maggio 2021)Saalfeld, nel corso della puntata did'di oggi, lunedì 3, vivrà dei momenti di vero e proprio terrore a causa dell'ennesimo crudele piano di Ariane. Ledella soap opera tedesca, infatti, spiegano che l'albergatore si è convinto che la dark lady abbia ucciso Karl per poi occultarne il corpo per via della visione che ha avuto quando lui le ha somministrato il siero della verità e sta cercando di pedinarla per arrivare al luogo dove è seppellito l'ex marito.stava seguendo Ariane, ma l'arrivo di Franzi non solo gli ha fatto perdere di vista la Kalenberg, ma ha fatto sì che lei si accorgesse della sua presenza ed organizzasse una contromossa. Ariane, infatti, farà in modo che il Saalfeld la segua di nuovo e lo condurrà nel bosco ...