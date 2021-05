Tabellone pre-qualificazioni femminili Internazionali BNL d’Italia 2021 | Turati guida il seeding

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ildelle pre-agliBNLper quanto riguarda il torneo femminile. A Formia otto giocatrici italiane selezionate dalla Federtennis si danno battaglia per entrare neldelleche mettono posti in palio per il main draw del 1000 della Capitale. Andiamo scoprire dunque gli accoppiamenti dai quarti. QUARTI (1) Biancavs Eleonora Alvisi Aurora Zantedeschi vs (4) Nuria Brancaccio (3) Lisa Pigato vs Melania Delai Matilde Paoletti vs (2) Lucia Bronzetti SportFace.

QUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021 OTTAVI DI FINALE Pellegrino bye Gigante vs Arnaldi Forti bye Cobolli vs Vincent Ruggeri F. Arnaboldi vs Nardi Brancaccio bye Maestrelli vs