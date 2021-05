Supervivientes | Valeria Marini la fa ‘fuori dal vaso’ Poi si difende | «La mia pipì è gocce di Chanel» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 3 maggio 2021)Continuano le disavventure di. Negli scorsi giorni, all’Isola dei Famosi iberica, la showgirl sarda si è infatti scontrata con le naufraghe Marta Lopez e Olga Moreno, le quali non riescono proprio a sopportare il suo modo di fare eccentrico e sopra le righe. Di fronte ai continui rimproveri, laè quindi scoppiata a piangere, non senza regalare delle risposte esilaranti. Il primo momento di tensione si è verificato quando, nel corso della notte, si è alzata per andare in bagno, incappando in un grosso errore, ossia quello di fare laalla porta di ingresso dello stesso, dove tutti i concorrenti mettono i piedi, e non in prossimità dell’acqua, come invece sosteneva. A quel punto, la ...