Superlega | Neville | “Tutti gli alti tifosi dovrebbero imitare quelli del Manchester United”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) Garydurissimo nei confronti dei presidenti che avevano creato una. Dopo quanto fatto daidel, che hanno invaso Old Trafford in segno di dissenso dando vita a tafferugli, l’ex difensore non condanna il gesto, piuttosto invita gli altridelle squadre coinvolte a emularli: “unirsi a ciò che hanno fatto idelperché, sinceramente, ciò che i proprietari hanno fatto due settimane fa è stato realmente pericoloso per il calcio inglese e non dobbiamo dimenticarlo. Glazer e gli altri 11 proprietari dei club implicati hanno voluto portare il calcio europeo alla distruzione. Joel Glazer dice di ...