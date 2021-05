Superlega: FA, 'avviata inchiesta sul coinvolgimento dei 6 club inglesi' (Di lunedì 3 maggio 2021) Londra, 3 mag. - (Adnkronos) - "La scorsa settimana abbiamo avviato un'inchiesta ufficiale sulla formazione della Superlega europea e sul coinvolgimento dei sei club inglesi". Lo annuncia la Football Association (FA), la Federcalcio inglese, in una nota. "Abbiamo scritto a tutti i club per richiedere formalmente tutte le informazioni e le prove riguardanti la loro partecipazione -prosegue il comunicato della FA-. Una volta ottenute le informazioni richieste, valuteremo le misure appropriate da intraprendere. Chiaramente quello che è successo era inaccettabile e avrebbe potuto causare gravi danni ai club di ogni livello del calcio inglese". "I tifosi hanno svolto un ruolo vitale e di impatto nell'aiutare a fermare la Superlega europea e comprendiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Londra, 3 mag. - (Adnkronos) - "La scorsa settimana abbiamo avviato un'ufficiale sulla formazione dellaeuropea e suldei sei". Lo annuncia la Football Association (FA), la Federcalcio inglese, in una nota. "Abbiamo scritto a tutti iper richiedere formalmente tutte le informazioni e le prove riguardanti la loro partecipazione -prosegue il comunicato della FA-. Una volta ottenute le informazioni richieste, valuteremo le misure appropriate da intraprendere. Chiaramente quello che è successo era inaccettabile e avrebbe potuto causare gravi danni aidi ogni livello del calcio inglese". "I tifosi hanno svolto un ruolo vitale e di impatto nell'aiutare a fermare laeuropea e comprendiamo ...

