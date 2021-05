Superlega: FA, ‘avviata inchiesta sul coinvolgimento dei 6 club inglesi’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Londra, 3 mag. – (Adnkronos) – “La scorsa settimana abbiamo avviato un’inchiesta ufficiale sulla formazione della Superlega europea e sul coinvolgimento dei sei club inglesi”. Lo annuncia la Football Association (FA), la Federcalcio inglese, in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Londra, 3 mag. – (Adnkronos) – “La scorsa settimana abbiamo avviato un’ufficiale sulla formazione dellaeuropea e suldei seiinglesi”. Lo annuncia la Football Association (FA), la Federcalcio inglese, in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

