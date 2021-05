Stop alle cartelle esattoriali, nuova proroga fissata al 31 maggio: la decisione ufficiale del Mef (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di prorogare il termine della sospensione delle attività di riscossione e di notifica delle cartelle. La data che porrà fine allo Stop delle cartelle esattoriali slitterà così di un mese, coincidendo con il 31 maggio 2021. Stop alle cartelle esattoriali: cosa prevede la sospensione In questi giorni il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver scelto di introdurre un provvedimento normativo volto a prorogare di un mese il termine della sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato per il 30 aprile 2021 dal Decreto Sostegni. Lo “Stop alle cartelle” era stato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso dire il termine della sospensione delle attività di riscossione e di notifica delle. La data che porrà fine allodelleslitterà così di un mese, coincidendo con il 312021.: cosa prevede la sospensione In questi giorni il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver scelto di introdurre un provvedimento normativo volto are di un mese il termine della sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato per il 30 aprile 2021 dal Decreto Sostegni. Lo “” era stato ...

RaiNews : Alle 8.30 in punto il portone di bronzo dei Musei Vaticani è stato riaperto, dopo lo stop a causa delle restrizioni… - amnestyitalia : ?? Il TAR del Lazio respinge il ricorso di RWM Italia: confermato lo stop alle bombe italiane verso il conflitto in… - marcodimaio : Il Governo, mostrandosi sensibile alle richieste delle categorie economiche e di @ItaliaViva che lo hanno proposto… - NickIannello64 : RT @RaiNews: Alle 8.30 in punto il portone di bronzo dei Musei Vaticani è stato riaperto, dopo lo stop a causa delle restrizioni imposte da… - 24zampe : RT @Carlo_Tasinato: date al cinghialato quel che è del cinghialato e stop alle discussioni ???? che no ghemo tempo da perdare @Pennacchiiiii… -