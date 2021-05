Stellantis - Nuovo stop a Melfi: pesano il calo della domanda e la carenza di semiconduttori (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo fermo produttivo per lo stabilimento automobilistico di Melfi: il gruppo Stellantis ha deciso di sospendere le attività fino al 10 maggio, attivando la cassa integrazione per i circa 7 mila lavoratori del sito industriale lucano. I motivi. Lo stop, secondo quanto spiegato ai sindacati, è legato sostanzialmente a due motivi: il calo della domanda e soprattutto la carenza di semiconduttori. La crisi dei chip, in fase di peggioramento, stando anche agli ultimi allarmi lanciati dalla Volkswagen, sta penalizzando l'intero settore automobilistico: in Europa sono sempre più frequenti le sospensioni delle attività produttive e i costruttori sono condizionati da ritardi nelle forniture di componenti essenziali, quali i microcontrollori e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 maggio 2021)fermo produttivo per lo stabilimento automobilistico di: il gruppoha deciso di sospendere le attività fino al 10 maggio, attivando la cassa integrazione per i circa 7 mila lavoratori del sito industriale lucano. I motivi. Lo, secondo quanto spiegato ai sindacati, è legato sostanzialmente a due motivi: ile soprattutto ladi. La crisi dei chip, in fase di peggioramento, stando anche agli ultimi allarmi lanciati dalla Volkswagen, sta penalizzando l'intero settore automobilistico: in Europa sono sempre più frequenti le sospensioni delle attività produttive e i costruttori sono condizionati da ritardi nelle forniture di componenti essenziali, quali i microcontrollori e ...

