Stefano De Martino vittima di un atto vandalico dopo Amici Serale: lo sfogo (Di lunedì 3 maggio 2021) Stefano De Martino si è sfogato via social dopo aver subito un atto vandalico ai danni della sua auto. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021)Desi è sfogato via socialaver subito unai danni della sua auto. su Notizie.it.

djmarkfarina : Keith Haring at the Palazzo delle Esposizioni, Rome, September 1984. Photos by Stefano Fontebasso de Martino. - lavi1496___ : RT @evvovemio: Pensando a tutte le persone che offendono mia figlia dicendo che tratta solo di s3sso. Amore l’unica cosa con cui TLN fa s3s… - Giorgiaventura_ : RT @DlONYSIUS: tag yourself io sono stefano de martino - emmaviola14 : RT @evvovemio: Pensando a tutte le persone che offendono mia figlia dicendo che tratta solo di s3sso. Amore l’unica cosa con cui TLN fa s3s… - girlwithblueeye : RT @evvovemio: Pensando a tutte le persone che offendono mia figlia dicendo che tratta solo di s3sso. Amore l’unica cosa con cui TLN fa s3s… -