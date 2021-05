StartupItalia | approvato aumento di capitale di 7 | 3 milioni

(Di lunedì 3 maggio 2021), la principale community di innovatori italiani, il primo network inclusivo dedicato al mondo delle startup e dell’open innovation annuncia undidi 7,3di euro, la delibera è avvenuta nell’assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta venerdì 30 aprile scorso. Lead investor dell’operazione è CDP Venture Capital SGR che partecipa con 3di euro (2di euro attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud e 1 milione di euro attraverso il Fondo Italia Venture I). Protagonisti fondamentali del round anche Fondazione di Sardegna con 500.000 euro di investimento, P101 SGR per conto dei fondi in gestione e Primo Ventures tramite il fondo Barcamper Ventures, che hanno sottoscritto 250.000 euro ciascuno. La quota residua di ...

StartupItalia, la principale community di innovatori italiani, il primo network inclusivo dedicato al mondo delle startup e dell'open innovation annuncia un aumento di capitale di 7,3 milioni di euro, ... (Teleborsa) – L'assemblea straordinaria dei soci di StartupItalia, network dedicato al mondo delle startup e dell'open innovation, ha approvato un aumento di capitale di 7,3 ...