Star Wars Day | ecco perché si celebra il 4 maggio

Leggi su italiasera

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ogni 4siloDay, una intera giornata dedicata alla saga più amata della storia. Una ricorrenza solitamenteta da tutti i fan della principessa Leila, del Jedi Luke Skywalker e del maestro Joda – senza dimenticare Darth Vader, Han Solo e Obi-Wan Kenobi solo per citarne alcuni – con dei ‘viewing partiesi, meeting dedicati alla visione dei film della saga o altri eventi a tema, che anche quest’anno avverranno online per via della pandemia di coronavirus. Senza dimenticare i social, dove spopola l’hashtag #Day. Mail 4? Questa data è stata scelta a causa della popolarità di un gioco di parole in lingua inglese tra la famosa citazione ‘May the Force be with you’ (‘Che la Forza sia con ...