Star Treck Picard: terza stagione in anticipo? (Di lunedì 3 maggio 2021) Certamente la seconda stagione di Star Trek Picard è uno dei prodotti più attesi provenienti dall'universo trekkiano. Sappiamo che ci sarà grazie all'annuncio durante il First Contact Day, ossia l'evento che festeggia quella che nella fiction è la ricorrenza del primo contatto tra umani e vulcaniani "avvenuto" il 5 aprile 2063, ma si può già parlare della terza? Nonostante Paramount+ non abbia ancora (ovviamente) confermato la produzione di una terza stagione, possiamo, per sperare, aggrapparci alle dichiarazioni di John de Lancie, interprete di Q nelle serie: Q sta tornando. Patrick è stato felice di vedermi per i primi due giorni, poi mi ha chiesto: "Allora, quanti episodi devi fare? Quando ti leverai di torno?". La risposta è stata sei episodi. Non so quando usciranno, ma ...

