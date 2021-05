Sotto una buona stella: Negronetto, 90 anni di successo (Di lunedì 3 maggio 2021) Piccolo, saporito, famosissimo, Negronetto, il primo salamino brandizzato tascabile della storia italiana, è il risultato di un colpo di genio di Paolo Negroni, figlio di Pietro, fondatore del marchio della stella (1907), che in occasione della Fiera Internazionale di Nizza, nel 1931, dimostrò quanto possano essere creativi gli italiani quando si trovano davanti un ostacolo: non potendo offrire ai suoi ospiti il salame affettato a causa dei divieti imposti dalla Francia, inventò un salame tascabile, di soli 14 centimetri – ma con le stesse caratteristiche qualitative del mitico salame cremonese.Sono trascorsi 90 anni di successo e Negronetto, prodotto icona di casa Negroni, da allora è entrato a far parte delle abitudini alimentari delle famiglie italiane grazie a numerose e celebri pubblicità, manifesti, caroselli (testimonial era Ugo Tognazzi, cremonese ed ex impiegato dell’azienda), slogan e jingle, di cui il più noto, reinterpretato di recente in uno spot da Federico Zampaglione dei Tiromancino, è « le stelle sono tante, milioni di milioni, la Stella di Negroni, vuol dire qualità» (Nella gallery in alto alcune note pubblicità del brand). Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Piccolo, saporito, famosissimo, Negronetto, il primo salamino brandizzato tascabile della storia italiana, è il risultato di un colpo di genio di Paolo Negroni, figlio di Pietro, fondatore del marchio della stella (1907), che in occasione della Fiera Internazionale di Nizza, nel 1931, dimostrò quanto possano essere creativi gli italiani quando si trovano davanti un ostacolo: non potendo offrire ai suoi ospiti il salame affettato a causa dei divieti imposti dalla Francia, inventò un salame tascabile, di soli 14 centimetri – ma con le stesse caratteristiche qualitative del mitico salame cremonese.Sono trascorsi 90 anni di successo e Negronetto, prodotto icona di casa Negroni, da allora è entrato a far parte delle abitudini alimentari delle famiglie italiane grazie a numerose e celebri pubblicità, manifesti, caroselli (testimonial era Ugo Tognazzi, cremonese ed ex impiegato dell’azienda), slogan e jingle, di cui il più noto, reinterpretato di recente in uno spot da Federico Zampaglione dei Tiromancino, è « le stelle sono tante, milioni di milioni, la Stella di Negroni, vuol dire qualità» (Nella gallery in alto alcune note pubblicità del brand).

