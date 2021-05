Sostegni bis: ristori raddoppiati e prestiti garantiti nel Decreto Imprese (Di lunedì 3 maggio 2021) Conclusa la maratona Pnrr, il Ministero dell’Economia accelera i lavori sul Decreto Sostegni bis, ribattezzato Decreto Imprese. Sono infatti già partite al dicastero le riunioni tecniche e politiche su quello che si auspica possa essere l’ultimo provvedimento di ristoro economico alle attività messe in ginocchio dalle restrizioni anti-Covid. Il dl vale 40 miliardi di euro, 5 dei quali destinati agli investimenti extra-Recovery plan per il 2021. L’approdo in Consiglio dei ministri dovrebbe avvenire a metà settimana. Sostegni Saranno 22 miliardi le risorse del dl destinate alle indennità a fondo perduto per le attività che hanno registrato perdite a causa dei lockdown. Rispetto al precedente round di aiuti, questo coprirà l’arco di due mesi e sarà dunque doppio contro l’unica mensilità dei precedenti dl; ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) Conclusa la maratona Pnrr, il Ministero dell’Economia accelera i lavori sulbis, ribattezzato. Sono infatti già partite al dicastero le riunioni tecniche e politiche su quello che si auspica possa essere l’ultimo provvedimento di ristoro economico alle attività messe in ginocchio dalle restrizioni anti-Covid. Il dl vale 40 miliardi di euro, 5 dei quali destinati agli investimenti extra-Recovery plan per il 2021. L’approdo in Consiglio dei ministri dovrebbe avvenire a metà settimana.Saranno 22 miliardi le risorse del dl destinate alle indennità a fondo perduto per le attività che hanno registrato perdite a causa dei lockdown. Rispetto al precedente round di aiuti, questo coprirà l’arco di due mesi e sarà dunque doppio contro l’unica mensilità dei precedenti dl; ...

