Sostegni Bis, ipotesi bonus 2400 euro "una tantum" a lavoratori spettacolo (Di lunedì 3 maggio 2021) Una nuova "una tantum" da 2400 euro per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo sarebbe in arrivo con il nuovo decreto Imprese. Questa l'ipotesi che – secondo fonti ministeriali citate dall'Ansa – il governo starebbe valutando in vista del "Sostegni bis", il nuovo pacchetto di aiuti da circa 38 miliardi (sui 40 dell'ultimo scostamento di bilancio), con 22 miliardi per risarcire le imprese di due mesi di chiusure, la cui approvazione in Consiglio dei ministri è attesa in settimana, tra giovedì e venerdì. Oltre alla misura, già presente nei precedenti decreti di aiuti all'economia colpita dal Covid, si starebbe anche valutando un bonus previdenziale per i lavoratori dello spettacolo, che dia sostegno dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Bis Cartelle esattoriali, Mef: stop riscossione fino a giugno. Ultimissime ... con l'intenzione di riprendere a partire dal 1° giugno a meno di un rinvio più lungo da inserire nel Decreto Sostegni bis di prossima approvazione, con alcune indiscrezioni che parlano del 31 ...

Sostegni bis: ristori raddoppiati e prestiti garantiti nel Decreto Imprese Conclusa la maratona Pnrr , il Ministero dell'Economia accelera i lavori sul decreto Sostegni bis , ribattezzato Decreto Imprese . Sono infatti già partite al dicastero le riunioni tecniche e politiche su quello che si auspica possa essere l'ultimo provvedimento di ristoro economico ...

Dl imprese, settimana decisiva. Ecco le novità (Teleborsa) – Settimana decisiva per il Dl Imprese, che dovrà mettere sul piatto nuovi aiuti più mirati sui settori e sulle imprese che hanno accusato maggiormente l’impatto della ...

