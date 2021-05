Sostegni bis, da Tari a rinvio plastic tax. Altri 2 mesi di Rem (Di lunedì 3 maggio 2021) rinvio della plastic tax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle attività economiche interessate dalle chiusure anti - Covid. Sono alcune delle misure ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021)dellatax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre laalle attività economiche interessate dalle chiusure anti - Covid. Sono alcune delle misure ...

Agenzia_Ansa : Rinvio della plastic tax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle… - RaffaelePizzati : RT @MassimoUngaro: Nel DL #Sostegni-bis via le tasse a chi investe in #startup fino al 2025, una buona notizia per sostenere l'#innovazion… - newsfinanza : Sostegni bis, da Tari a rinvio plastic tax. Altri 2 mesi di Rem - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Comitato 4.0: 'Inizia a circolare la bozza del Dl Sostegni Bis, il decreto così impostato sarebbe una soddisfazi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Comitato 4.0: 'Inizia a circolare la bozza del Dl Sostegni Bis, il decreto così impostato sarebbe una soddisfazi… -