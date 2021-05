Sostegni bis, da Tari a rinvio plastic tax. Altri 2 mesi di Rem (Di lunedì 3 maggio 2021) rinvio della plastic tax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle attività economiche interessate dalle chiusure anti - Covid. Sono alcune delle misure ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 3 maggio 2021)dellatax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre laalle attività economiche interessate dalle chiusure anti - Covid. Sono alcune delle misure ...

Agenzia_Ansa : Rinvio della plastic tax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Tg Politico Parlamentare, ecco il decreto sostegni bis: vale 14 miliardi di ristori -… - Samira1577 : RT @BarbaraRaval: ??#ULTIMORA #Firenze 16,5MLN per vaccini e farmaci in stabilimento militare'al fine di conseguire l'autonomia produttiva d… - gjscco : RT @dukana2: Nel #DecretoSostegni bis ??61 milioni ai club sportivi per le spese sanitarie: i #tamponi dei milionari come #Ronaldo li paghe… - chojin00 : molti club professionisti potrebbero essere tagliati fuori visto che se li possono pagare di tasca, ci sono però de… -