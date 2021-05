Sostegni, 14 miliardi e nuovi criteri per ristoranti e Pmi (Di martedì 4 maggio 2021) Un piatto da 14,1 miliardi per assicurare nuovi ristori alle aziende che hanno già presentato istanza e ottenuto i contributi a fondo perduto introdotti con il primo decreto. E? questa... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 maggio 2021) Un piatto da 14,1per assicurareristori alle aziende che hanno già presentato istanza e ottenuto i contributi a fondo perduto introdotti con il primo decreto. E? questa...

benjamn_boliche : RT @Corriere: Sostegni, 14 miliardi a fondo perduto per partite iva e Pmi - Corriere : Sostegni, 14 miliardi a fondo perduto per partite iva e Pmi - andvaccaro : RT @Open_gol: Sul piatto anche 2,3 miliardi di euro per gli sgravi sugli affitti - Open_gol : Sul piatto anche 2,3 miliardi di euro per gli sgravi sugli affitti - infoitinterno : Smart working fino al 30 settembre e 14 miliardi a fondo perduto per le imprese: ecco la bozza del decreto Sostegni… -