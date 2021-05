“Sono arrivati i carabinieri”. Festa illegale per il famoso cantante italiano: multati tutti i partecipanti. Di chi si tratta e cos’è successo (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutto sembrava andare per il meglio, ma una segnalazione ha interrotto la Festa. Festa illegale a Casalnuovo Nella tarda serata di giovedì, a seguito di una segnalazione, la polizia ha sorpreso 47 persone che stavano partecipando ad una Festa abusiva a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Le persone, di età compresa tra i 18 e i 57 anni, Sono state tutte multate; quando è arrivata la polizia, erano tutti seduti attorno ai tavoli e stavano consumando cibi e bevande per festeggiare il compleanno di una di loro. Oltre agli avventori, anche il titolare dell’esercizio, un uomo di 44 anni di Aversa, è stato multato per aver violato le norme anti-Covid; il suo locale rimarrà chiuso per 5 giorni. Inoltre, gli agenti hanno anche sorpreso 4 persone che erano appena salite a bordo ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutto sembrava andare per il meglio, ma una segnalazione ha interrotto laa Casalnuovo Nella tarda serata di giovedì, a seguito di una segnalazione, la polizia ha sorpreso 47 persone che stavano partecipando ad unaabusiva a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Le persone, di età compresa tra i 18 e i 57 anni,state tutte multate; quando è arrivata la polizia, eranoseduti attorno ai tavoli e stavano consumando cibi e bevande per festeggiare il compleanno di una di loro. Oltre agli avventori, anche il titolare dell’esercizio, un uomo di 44 anni di Aversa, è stato multato per aver violato le norme anti-Covid; il suo locale rimarrà chiuso per 5 giorni. Inoltre, gli agenti hanno anche sorpreso 4 persone che erano appena salite a bordo ...

martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - PBPcalcio : Potevano essere 3,4,5... li davanti bisogna ritrovare cinismo, peró è stato un #Milan sempre in controllo totale. S… - OptaPaolo : 3/6 - Edin #Dzeko ha sbagliato il 50% dei rigori calciati in #SerieA: tre errori su sei tentativi dal dischetto. I… - ManuQ24916888 : RT @sabrina__sf: È incredibile, nonostante le restrizioni del governo i turisti scelgono ancora l'Italia come meta turistica... Solo ieri n… - MarioCostanzo16 : RT @sabrina__sf: È incredibile, nonostante le restrizioni del governo i turisti scelgono ancora l'Italia come meta turistica... Solo ieri n… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono arrivati Operazione PlasticFree a Somma Vesuviana: raccolti 500 chili di rifiuti Oggi con i volontari di PlasticFree , ne sono arrivati ben 50 dalla provincia di Napoli, abbiamo dato un messaggio chiaro di sensibilizzazione perché abbiamo un solo Pianeta e dobbiamo amarlo. Chiedo ...

Inter, il trionfo di Conte è di stampo Spallettiano I nerazzurri mancavano nella competizione europea da ben nove anni e con Spalletti alla guida sono ... Non è giusto manco parlare di 'scudetto juventino' dati i rinforzi dirigenziali arrivati dallo ...

Ripartenza con il maltempo nello Spezzino, "Ma i turisti sono arrivati: qui c’è voglia di normalità" Il Secolo XIX Embraco: in arrivo le prime lettere di licenziamento (ANSA) - TORINO, 03 MAG - Sono in arrivo le prime lettere di licenziamento ai 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Lo rendono noto i lavoratori stessi. La cassa integrazione sarà in ...

Papa Francesco aprirà gli Stati generali della natalità il 14 maggio Il 14 maggio Papa Francesco aprirà gli Stati generali della natalità, iniziativa online promossa dal Forum delle Associazioni Familiari. Lo ha reso noto il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Un gran ...

Oggi con i volontari di PlasticFree , neben 50 dalla provincia di Napoli, abbiamo dato un messaggio chiaro di sensibilizzazione perché abbiamo un solo Pianeta e dobbiamo amarlo. Chiedo ...I nerazzurri mancavano nella competizione europea da ben nove anni e con Spalletti alla guida... Non è giusto manco parlare di 'scudetto juventino' dati i rinforzi dirigenzialidallo ...(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Sono in arrivo le prime lettere di licenziamento ai 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Lo rendono noto i lavoratori stessi. La cassa integrazione sarà in ...Il 14 maggio Papa Francesco aprirà gli Stati generali della natalità, iniziativa online promossa dal Forum delle Associazioni Familiari. Lo ha reso noto il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Un gran ...