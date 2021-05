Sondaggi politici | Meloni tallona il Pd

(Di lunedì 3 maggio 2021) La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito italiano con il 20,9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale (- 0,9%). Lo rileva uno Swg per il Tg La7. Segue il Pd, praticamente stabile al 19% con un – 0,1, mentre prosegue l’avanzata di Fratelli d’Italia di Giorgia, che con un più 1,1% arriva al 18,7. Il Movimento 5 Stelle sale al 17.8% (+0,4%), Forza Italia scende al 6,6% (- 0,2%). In calo anche Azione, al 3,5%; Sinistra italiana al 2,9% e Italia viva all’1,7%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Dopo aver analizzato i dati di Index Research , è tempo di andare a scoprire i nuovidi Termometro Politico. Arrivano degli interessanti aggiornamenti per quel che riguarda le intenzioni di voto: continua a perdere terreno la Lega di Matteo Salvini, che si attesta al ...