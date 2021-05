Sondaggi, la Lega perde quasi 1 punto in sette giorni: è al 20,9%. Fdi avanza, ora è allo 0,3 dal Pd. Cresce il M5s, Italia Viva sprofonda all’1,7 (Di lunedì 3 maggio 2021) Resta il primo partito, ma la Lega perde quasi un punto nel giro di una settimana. A tutto vantaggio di Fratelli d’Italia, ora a un passo dal Partito Democratico. Mentre risale il M5s e sprofonda Italia Viva. È questa la fotografia scattata dall’ultimo Sondaggio di Swg per La7. Il partito di Matteo Salvini, pur confermandosi in testa nelle intenzioni di voto, continua a soffrire la sua presenza nella maggioranza e, rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, perde lo 0,9% e si attesta al 20,9. Il Pd resta stabile al 19%, con un con un meno 0,1, mentre prosegue l’avanzata di Fratelli d’Italia, che con un più 1,1% arriva al 18,7: l’unico partito di opposizione è quindi ormai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Resta il primo partito, ma launnel giro di una settimana. A tutto vantaggio di Fratelli d’, ora a un passo dal Partito Democratico. Mentre risale il M5s e. È questa la fotografia scattata dall’ultimoo di Swg per La7. Il partito di Matteo Salvini, pur confermandosi in testa nelle intenzioni di voto, continua a soffrire la sua presenza nella maggioranza e, rispetto alla rilevazione della settimana scorsa,lo 0,9% e si attesta al 20,9. Il Pd resta stabile al 19%, con un con un meno 0,1, mentre prosegue l’ta di Fratelli d’, che con un più 1,1% arriva al 18,7: l’unico partito di opposizione è quindi ormai ...

BeaLorenzin : Tanto clamore della #Lega per nascondere la sconfitta. Da giorni #Salvini vuole il 14 maggio per cessare il coprifu… - fattoquotidiano : Sondaggi, la Lega perde quasi 1 punto in sette giorni: è al 20,9%. Fdi avanza, ora è allo 0,3 dal Pd. Cresce il M5s… - ZenatiDavide : Sondaggi, la Lega perde quasi 1 punto in sette giorni: è al 20,9%. Fdi avanza, ora è allo 0,3 dal Pd. Cresce il M5s… - CardelliAc : RT @kunta61: Dovrei essere contenta perché la lega cala nei sondaggi ma poi vedo dove vanno a finire i loro voti persi e mi cascano le brac… - morrissey700 : RT @utini19: Tutti i sondaggi ci dicono che il 5S con Conte leader salirebbe immediatamente di alcuni punti di gradimento fino ad essere il… -