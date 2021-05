Sondaggi elettorali Tecnè: Lega ancora giù, Iv sotto il 2% (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire hanno registrato un calo della fiducia sia per il premier Draghi che per il governo. Il gradimento degli italiani nei confronti del presidente del Consiglio è scesa dal 52,1% al 51,7% mentre quello nell’esecutivo dal 46,7% al 45,4%. Per il governo si tratta di 13 punti in meno dal suo insediamento mentre Draghi ne ha persi di meno (10). Sondaggi elettorali Tecnè: cresce il gradimento in Giorgia Meloni Il borsino dei leader stilato da Tecnè vede confermarsi in seconda posizione Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia viene giudicata positivamente dal 41,2% degli italiani. Cresce anche l’ex premier Giuseppe Conte ora al 37,4%. Più staccati Salvini (in flessione al 32,5%) e Letta ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli ultimiper l’Agenzia Dire hanno registrato un calo della fiducia sia per il premier Draghi che per il governo. Il gradimento degli italiani nei confronti del presidente del Consiglio è scesa dal 52,1% al 51,7% mentre quello nell’esecutivo dal 46,7% al 45,4%. Per il governo si tratta di 13 punti in meno dal suo insediamento mentre Draghi ne ha persi di meno (10).: cresce il gradimento in Giorgia Meloni Il borsino dei leader stilato davede confermarsi in seconda posizione Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia viene giudicata positivamente dal 41,2% degli italiani. Cresce anche l’ex premier Giuseppe Conte ora al 37,4%. Più staccati Salvini (in flessione al 32,5%) e Letta ...

