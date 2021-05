“Soldato Jane” | stasera in tv Demi Moore va alla guerra

(Di lunedì 3 maggio 2021) Capello rasato, fisico da atleta e sguardo d’acciaio. È unacome non la sia era mai vista la protagonista di “”, il film drammatico del 1997 diretto da Ridley Scott (“Il gladiatore”) ein tv su Cielo. Nel cast di questa storia di empowerment femminile a sfondo militare troviamo anche Viggo Mortensen (l’Aragorn della trilogia de “Il signore degli anelli”) e Anne Bancroft (“Il laureato”). La senatrice Lillian DeHaven (Bancroft) porta avanti una crociata per la parità di genere nell’esercito. Al fine di dimostrare l’idoneità delle donne alle posizioni di combattimento, il tenente Jordan O’Neil () viene scelta per prendere parte al corso di addestramento di un’unità di ricognizione dei Navy SEAL. Messaprova non soltanto dal ...

GuidaTVPlus : 03-05-2021 21:20 #Cielo Soldato Jane #FilmAzione,Drammatico,Guerra #StaseraInTV - zazoomblog : Soldato Jane Demi Moore soldata rasata e tosta: al suo massimo - #Soldato #Moore #soldata #rasata - CieloTV : La storia di coraggio di una donna capace di affrontare i pregiudizi ??? Un'avventura fatta di sacrifici e forza ch… - goya2704 : @50special_50 Buon pranzo soldato Jane.. ?? - goya2704 : @50special_50 Buongiorno.. Soldato Jane.. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Soldato Jane

Liberoquotidiano.it

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 3 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Vegetale, Overdrive, Il Miglio Verde,, Forever Young, The Interpreter, Il 13° guerriero, La ballata di Cable Hogue, Dragonheart II: Il destino di un cavaliere. Il Vegetale: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20 (Commedia, ......Ragazzi Il Lato Positivo Icarus I Caschi Bianchi Salvate ilRyan (1998) Salvate il... My Life With Stephen) scritta daWilde Hawking, ex - moglie del fisico. È stato il primo film ...Il Vegetale, Overdrive, Il Miglio Verde, Soldato Jane, Forever Young. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Chiamami ancora amore, Report, L'Isola dei Famosi, Resident alien.Andrà in onda stasera in tv "Soldato Jane", film drammatico del 1997 diretto da Ridley Scott e con un'inarrestabile Demi Moore.