Skincare è il nuovo makeup, ecco come ottenere il dewy look che piace alle star (Di lunedì 3 maggio 2021) La tendenza dewy skin non accenna a tramontare. E se a usare l'aggettivo dewy (dall'inglese: "umido di rugiada") è la beauty junkie Hailey Bieber, significa che sfoggiare una pelle dal finish rugiadoso è quanto di più cool. La top model e moglie di Justin Bieber ha di recente dedicato un video Instagram al suo elaborato rituale di layering di prodotti skincare, mostrando come riesce a ottenere il suo amato effetto dewy. O, per usare le parole della stessa Hailey, «l'effetto ciambella glassata». Il concetto è semplice: oggi lo skincare è diventato a tutti gli effetti il nuovo makeup, in un concetto di trattamento della pelle capace di creare la perfetta base senza l'aggiunta di nient'altro (o quasi).

