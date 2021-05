Sindaco di Roma | Emilio Carelli il nome nuovo tra i candidati del centrodestra

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Roma

ilmessaggero.it

Il suo nome si inserisce tra i possibili candidati del centrodestra che da mesi è a caccia di un profilo in grado di competere per la poltrona didella Capitale da contrapporre a Virginia ..., 3 maggio 2021 - La sentenza è stata accolta con un applauso in aula e urla di gioia: per l'... Presente anche ildi Cerveteri Alessio Pascucci: "Sei anni, diversi gradi di giudizio, colpi ...Confermati 14 anni per Antonio e 9 anni e 4 mesi per figli e moglie. Applausi e urla di gioia. I genitori di Marco: 'Finalmente giustizia è fatta' ...Accadeva 30 anni fa/109 gennaio: studenti in piazza contro “Desert storm”. Gallina e Castelli preparano la variante di Prg ...