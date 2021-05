Silk-Faw - Ufficiale: il polo per le elettriche nascerà a Reggio Emilia (Di lunedì 3 maggio 2021) La Silk-Faw costruirà la sua fabbrica italiana a Reggio Emilia. Confermando le indiscrezioni della scorsa settimana, la joint venture tra gli statunitensi della Silk Ev e i cinesi della Faw ha individuato nell'area di Gavassa, a nord della città, il miglior sito per avviare la seconda fase di un progetto che prevede oltre 1 miliardo di euro di investimenti per la realizzazione di un sito produttivo e di un centro di ricerca e sviluppo. La Motor Valley. La città del Tricolore è emersa tra le possibili candidate poco dopo la firma di una lettera d'intenti con la Regione Emilia-Romagna: "I primi contatti - ha ammesso il sindacato Luca Vecchi - sono avvenuti nel mese di giugno dell'anno scorso. Reggio Emilia, grazie alla sua centralità geografica e alle sue competenze ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 maggio 2021) La-Faw costruirà la sua fabbrica italiana a. Confermando le indiscrezioni della scorsa settimana, la joint venture tra gli statunitensi dellaEv e i cinesi della Faw ha individuato nell'area di Gavassa, a nord della città, il miglior sito per avviare la seconda fase di un progetto che prevede oltre 1 miliardo di euro di investimenti per la realizzazione di un sito produttivo e di un centro di ricerca e sviluppo. La Motor Valley. La città del Tricolore è emersa tra le possibili candidate poco dopo la firma di una lettera d'intenti con la Regione-Romagna: "I primi contatti - ha ammesso il sindacato Luca Vecchi - sono avvenuti nel mese di giugno dell'anno scorso., grazie alla sua centralità geografica e alle sue competenze ...

