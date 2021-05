“Signor Presidente, non ci dimentichi! Noi genitori proviamo tristezza e frustrazione per i nostri figli abbandonati dalle istituzioni” (Di lunedì 3 maggio 2021) Di seguito riportiamo la lettera che abbiamo ricevuto dalla mamma di una ragazza con grave disabilità. La stessa lettera è stata inviata al Presidente della repubblica, al Presidente del consiglio e al Presidente della regione con lo scopo di denunciare la situazione in cui si trova la figlia, insieme a moltissimi altri ragazzi nelle sue stesse condizioni. “Egr. Sig. Presidente, sono la mamma di una ragazza di 23 anni con grave disabilità e desidero sottoporre alla Sua attenzione e sensibilità un problema di carattere generale. Da quando è iniziata la pandemia non è stato consentito alle persone con disabilità di frequentare i ‘centri diurni’, dove erano sottoposte a terapia riabilitativa e svolgevano specifiche attività ludico- ricreative e motorie. Questa condizione di inattività forzata ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 3 maggio 2021) Di seguito riportiamo la lettera che abbiamo ricevuto dalla mamma di una ragazza con grave disabilità. La stessa lettera è stata inviata aldella repubblica, aldel consiglio e aldella regione con lo scopo di denunciare la situazione in cui si trova laa, insieme a moltissimi altri ragazzi nelle sue stesse condizioni. “Egr. Sig., sono la mamma di una ragazza di 23 anni con grave disabilità e desidero sottoporre alla Sua attenzione e sensibilità un problema di carattere generale. Da quando è iniziata la pandemia non è stato consentito alle persone con disabilità di frequentare i ‘centri diurni’, dove erano sottoposte a terapia riabilitativa e svolgevano specifiche attività ludico- ricreative e motorie. Questa condizione di inattività forzata ...

