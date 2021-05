Si scioglie gruppo di estrema destra Proud Boys in Canada (Di lunedì 3 maggio 2021) Proud Boys Canada, l'organizzazione di estrema destra inserita da Ottawa nella lista dei gruppi terroristici all'inizio di quest'anno, si è sciolta. Lo ha annunciato l'organizzazione con un comunicato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021), l'organizzazione diinserita da Ottawa nella lista dei gruppi terroristici all'inizio di quest'anno, si è sciolta. Lo ha annunciato l'organizzazione con un comunicato ...

