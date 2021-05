Si cercano tubisti | carpentieri e saldatori per lavorare nel settore navale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tre nuovi corsi regionali in collaborazione con Fincantieri Trieste.sono le figure specializzate ricercate dalle imprese regionali che operano nel. Le ricerche di personale in Friuli Venezia Giulia”, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fincantieri spa e l’Enfap Fvg. All’esito del percorso formativo gratuito previsto dal progetto Pipol (grazie al Fondo sociale europeo) le aziende delprocederanno all’inserimento nel proprio organico del personale specializzato. Al webinar di mercoledì hanno preso parte le aziende che stanno cercando personale specializzato da assumere (Elena Buson Nicolodi del Consorzio Blue Line Group, Ambra Antonelli del Consorzio Delta/Copet e Antonino ...

Ultime Notizie dalla rete : cercano tubisti

Il Friuli

Le imprese del settore, saldatori e carpentieri. Al via le candidature per le selezioni e poi l'addestramento anche con stage presso aziende Credits... ha una discreta fame di figure professionali: sei falegnami, sei, cinque elettricisti ... aziende della provinciainfatti tornitori, saldatori, impiantisti, manutentori, elettricisti, ...Tre nuovi corsi regionali in collaborazione con Fincantieri Trieste. Tubisti, carpentieri e saldatori sono le figure specializzate ricercate dalle ...Ricerca di personale in collaborazione con Fincantieri Trieste 30 apr- Sono 180 le figure specializzate, tra tubisti, saldatori e carpentieri, ricercate dalle aziende dell'indotto ...