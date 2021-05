Shevchenko: chi è la moglie Kristen Pazik che portò il marito via dal Milan (Di lunedì 3 maggio 2021) Calcio Curiosità e aneddoti sulla coppia formata dall’ex stella del Milan e dalla modella statunitense Pubblicato su 2 Maggio 2021 Andrij Mykolajovy? Šev?enko, detto Andriy Shevchenko, conosciuto nel mondo del calcio semplicemente come ‘Sheva’, oggi ha 44 anni e da tempo ha appeso gli scarpini al chiodo per vestire i panni dell’allenatore. Su di lui, dal punto di vista sportivo, si sa tutto. Si sa meno sulla sua vita privata, essendo ‘Sheva’ molto riservato. Al suo fianco, dal 2002 c’è la bellissima modella americana Kristen Pazik. Galeotto fu un party organizzato da Giorgio Armani in quei di Milano. Si sono incontrati lì, per la prima volta, Andriy e la statunitense. Scoccò la scintilla e divampò il fuoco della ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Calcio Curiosità e aneddoti sulla coppia formata dall’ex stella dele dalla modella statunitense Pubblicato su 2 Maggio 2021 Andrij Mykolajovy? Šev?enko, detto Andriy, conosciuto nel mondo del calcio semplicemente come ‘Sheva’, oggi ha 44 anni e da tempo ha appeso gli scarpini al chiodo per vestire i panni dell’allenatore. Su di lui, dal punto di vista sportivo, si sa tutto. Si sa meno sulla sua vita privata, essendo ‘Sheva’ molto riservato. Al suo fianco, dal 2002 c’è la bellissima modella americana. Galeotto fu un party organizzato da Giorgio Armani in quei dio. Si sono incontrati lì, per la prima volta, Andriy e la statunitense. Scoccò la scintilla e divampò il fuoco della ...

