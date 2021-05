Serie C, Pistoiese: presidente Ferrari lascia dopo la retrocessione (Di lunedì 3 maggio 2021) PISTOIA - dopo la retrocessione in Serie D della Pistoiese, il presidente degli arancioni Orazio Ferrari ha deciso di passare la mano al comando della società. La decisione è stata comunicata dallo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) PISTOIA -lainD della, ildegli arancioni Orazioha deciso di passare la mano al comando della società. La decisione è stata comunicata dallo ...

sportli26181512 : Serie C, Pistoiese: presidente Ferrari lascia dopo la retrocessione: Il numero uno degli arancioni passa la mano… - SIENANEWS : Retrocesse in Serie D Arezzo, Livorno, Pistoiese e Lucchese: derby all’orizzonte per i bianconeri? - MCalcioNews : #Pistoiese, UFFICIALE: il presidente #Ferrari lascia dopo la retrocessione in #SerieD - giocasti01 : Sotto con la Juve, inizia la strada per la Serie B. Toscana shock: Pistoiese, Lucchese e Livorno retrocedono in Ser… - desti_paradiso : ...così come Carrarese e Pro Sesto che non disputeranno i play-out visto il divario superiore agli 8 punti nei conf… -