Serie B, gli arbitri della 36ª giornata: Abisso torna al Granillo dopo gli errori di Reggina-Salernitana (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite della 36ª giornata di Serie B Il Granillo ritrova Rosario Abisso. Sarà lui ad arbitrare domani il match tra Reggina ed Ascoli. A distanza di qualche mese, il direttore di gara ritorna in riva allo Stretto: l’ultima volta fu per la sfida tra gli amaranto e la Salernitana di gennaio. Di quella partita si ricorda il rigore fischiato ai granata da un’azione in fuorigioco e il clamoroso penalty non fischiato a Montalto, vistosamente trattenuto dal difensore in area di rigore. Non fortunata neanche l’annata in Serie A per il fischietto di Palermo, dopo le polemiche successive a Juventus-Benevento di qualche settimana fa, per cui è stato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite36ªdiB Ilritrova Rosario. Sarà lui ad arbitrare domani il match traed Ascoli. A distanza di qualche mese, il direttore di gara riin riva allo Stretto: l’ultima volta fu per la sfida tra gli amaranto e ladi gennaio. Di quella partita si ricorda il rigore fischiato ai granata da un’azione in fuorigioco e il clamoroso penalty non fischiato a Montalto, vistosamente trattenuto dal difensore in area di rigore. Non fortunata neanche l’annata inA per il fischietto di Palermo,le polemiche successive a Juventus-Benevento di qualche settimana fa, per cui è stato ...

